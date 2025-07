Matteo Berrettini: Riflessioni sul Futuro e Possibile Ritiro

Matteo Berrettini si trova attualmente a un bivio cruciale nella sua carriera tennistica. Dallo splendido trionfo all’All England Club nel 2021, dove raggiunse la finale di Wimbledon, il suo percorso ha subito un’involuzione. La grande tensione fisica a cui si è sottoposto ha portato a ripetuti infortuni, culminati in un recente ritiro.

Dopo l’incredibile esperienza a Wimbledon nel 2021, dove si arrese solo a Novak Djokovic, Berrettini ha dovuto affrontare una serie di problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni. Questa situazione ha influenzato non solo la sua condizione atletica, ma ha anche messo a dura prova il suo morale. Durante un evento a Roma, il tennista ha vissuto un momento emotivamente difficile, esprimendo la sua fragilità di fronte al pubblico.

La sua ultima partecipazione al torneo londinese non è andata come sperato: eliminato al primo turno contro il polacco Majchrzak, Berrettini ha avvertito un’ondata di incertezze sul suo futuro nel tennis. In un post partita, ha condiviso la sua stanchezza, sottolineando la necessità di prendersi un tempo per riflettere sulla sua carriera.

Le sue parole lasciano spazio a interrogativi sul possibile ritiro. Berrettini ha dichiarato di sentirsi esausto nel “cercare sempre qualcosa”, suggerendo la necessità di una pausa per riconsiderare le sue aspirazioni. In questo periodo di grande riflessione, i tifosi restano in attesa di scoprire la sua decisione futura.