Matteo Berrettini che solo una settimana fa ha scritto una bellissima pagina di storia italiana purtroppo non potrà rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

A darne il comunicato è stato prima il Coni, che ha anche sottolineato come purtroppo non potrà essere sostituito da nessuno perché troppo in là con i tempi.

Dopo la strepitosa cavalcata a Wimbledon, interrotta in finale dal numero uno al mondo, Novak Djokovic, Matteo Berrettini ora è costretto alla pausa forzata.

“Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l’Italia é un onore immenso e sono devastato all’idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano ma con tutto me stesso”.