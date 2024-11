Matteo Bassetti sfida Robert Kennedy Jr. sul panino di McDonald’s consumato in volo con Trump e Musk

Scoppia una polemica sui social riguardante Robert F. Kennedy Jr., recentemente nominato da Donald Trump alla guida del Dipartimento della Salute, immortalato mentre mangiava un hamburger di McDonald’s su un aereo con Elon Musk. Matteo Bassetti, infettivologo, ha messo in evidenza l’incoerenza del nuovo responsabile della salute pubblica americana, noto per la sua opposizione ai cibi ultra-processati.

Bassetti ha esclamato su X: “La coerenza, questa sconosciuta”, criticando l’immagine di Kennedy mentre consumava un pasto tipico della catena di fast food. Il contesto ha attirato ulteriori commenti da Donald Trump Jr., che ha condiviso la foto con una battuta sarcastica: “Make America Healthy Again starts tomorrow”. Bassetti ha rincarato la dose su Facebook, sottolineando le contraddizioni tra le dichiarazioni di Kennedy e le sue azioni, affermando ironicamente che l’Europa potrebbe superare gli Stati Uniti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci.

Robert F. Kennedy Jr. ha un passato controverso, caratterizzato da posizioni anti-scientifiche, sostenendo la medicina naturale e opponendosi ai farmaci chimici e biologici. È noto per il suo rifiuto del valore delle riviste scientifiche e per le critiche ai trial clinici, attirando polemiche nel corso degli anni. Il ruolo di Kennedy nel Dipartimento della Salute ha sollevato dubbi tra gli esperti, incluso il virologo italiano Bassetti, che si aspetta tempi difficili per la scienza negli Stati Uniti.

Bassetti non ha lesinato frecciate, affermando: “Noi europei festeggeremo”, evidenziando come la situazione possa rappresentare un vantaggio per l’Europa. Ha definito l’epoca attuale come un’opportunità straordinaria per affermare la leadership europea nella scienza e nella medicina, concludendo con un “Viva l’Europa”. La discussione rimane accesa sui social, alimentata dall’ironia di Trump Jr. e dalla contraddizione tra le battaglie dichiarate di Kennedy e il suo comportamento.

Questa controversia incarna le divisioni culturali e le preoccupazioni su come la salute pubblica venga gestita negli Stati Uniti, in un contesto in cui le posizioni di Kennedy continuano a sollevare interrogativi e dibattiti.