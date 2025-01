Matteo Bassetti: Preoccupazioni per il Primo Caso Mortale di Influenza Aviaria e il Rischio di Contagio Umano

Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha commentato il primo decesso legato all’influenza aviaria negli Stati Uniti, attribuito al virus H5N1. Ha sottolineato che attualmente questo virus rappresenta un “problema” negli Stati Uniti e ha avvertito che prima o poi ci saranno casi di “trasmissione interumana”.

Intervistato dall’agenzia Adnkronos, Bassetti ha chiarito che il paziente deceduto, un uomo di oltre 65 anni, era stato infettato da pollame e uccelli selvatici e presentava già altre patologie, risultando in “condizioni critiche”. Ha osservato che, sebbene non si siano registrati casi di contagio tra esseri umani, il numero di infezioni da H5N1 negli Stati Uniti nel 2024 ha già raggiunto i 60 e il decesso rappresenta il primo caso umano di H5N1 registrato in Louisiana. Bassetti ha descritto la situazione come allarmante, poiché la circolazione di H5N1 potrebbe trasformarsi in una crisi di sanità pubblica, soprattutto considerando il nuovo governo di Donald Trump e la sua intenzione di eliminare l’agenzia predisposta alla gestione dei rischi epidemici.

Nonostante l’attuale rischio di trasmissione tra esseri umani sia ritenuto basso, la dichiarazione del segretario della Salute degli Stati Uniti, Xavier Becerra, ha enfatizzato l’importanza di prepararsi a tutti gli scenari possibili. Bassetti ha avvertito che il 2025 potrebbe segnare un cambiamento significativo, con la possibilità di un salto di specie del virus, rendendolo potenzialmente trasmissibile da uomo a uomo. Ha ribadito che questo nuovo anno rischia di essere cruciale per la diffusione dell’aviaria.

Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento non sono stati rinvenuti altri casi di H5N1 o prove di trasmissione da persona a persona. Il decesso avvenuto rappresenta un caso isolato che potrebbe richiedere ulteriori indagini e misure di prevenzione per gestire il rischio che l’influenza aviaria possa evolvere e diventare una minaccia per la salute pubblica. La preoccupazione rimane alta tra gli esperti, mentre si continua a seguire l’evoluzione della situazione.