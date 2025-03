Matteo Bassetti esprime dubbi sulle condizioni di Papa Francesco dopo il bollettino vaticano

L’ultimo bollettino della sala stampa del Vaticano sulle condizioni di Papa Francesco ha evidenziato che i miglioramenti continuano a consolidarsi e i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive presso l’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha espresso preoccupazioni riguardo alla ripresa del Santo Padre. Sebbene il miglioramento sia positivo e indichi che la terapia antibiotica ha controllato l’infezione polimicrobica, Bassetti ha avvertito che potrebbe esserci stato un danno lasciato dalla malattia, in particolare alla capacità respiratoria del Papa.

Il medico ha commentato anche un recente audio in cui Papa Francesco appare visibilmente stanco, sottolineando una grave insufficienza respiratoria e la necessità di monitorare la sua dipendenza dall’ossigeno. Ha sollevato interrogativi sulla durata di questa dipendenza e sulla possibilità di una completa ripresa della funzionalità respiratoria, dubitando a causa della storia clinica del Papa, che include un intervento al polmone negli anni giovanili e una bronchite asmatica.

Attualmente ricoverato al policlinico Gemelli di Roma da 26 giorni per una polmonite bilaterale, la prognosi era stata riservata dal 14 febbraio. Il bollettino del 10 marzo ha confermato la stabilità delle sue condizioni cliniche, con miglioramenti verificati dagli esami del sangue e dalla risposta alla terapia. Tuttavia, a causa della complessità del quadro clinico, sarà necessaria una continuazione della terapia medica in ambiente ospedaliero per ulteriori giorni.