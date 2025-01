Matteo Bassetti avverte sui rischi del paracetamolo per l’influenza: la voce del virologo

In periodo di elevata diffusione dell’influenza, il virologo Matteo Bassetti ha lanciato un allarme riguardo all’abuso di paracetamolo. Sebbene sia comunemente utilizzato come antipiretico, un uso eccessivo può causare gravi danni, in particolare al fegato. Bassetti invita a un utilizzo moderato e consapevole, avvertendo che il picco influenzale non è ancora stato superato e prevede una seconda ondata di contagi tra febbraio e marzo. A oggi, in Italia si registrano oltre 6,7 milioni di casi, con proiezioni di 15 milioni di contagi totali entro la fine della stagione.

Il professor Bassetti ha evidenziato diversi rischi connessi all’uso sconsiderato del paracetamolo, come danni epatici, insufficienze cardiache, aumento della pressione arteriosa e ulcere. Raccomanda di assumere il farmaco solo in caso di febbre alta (superiore a 38,5°C), limitando il dosaggio a 500 mg per volta e massimo 2,5 grammi al giorno. È importante evitare di prendere il paracetamolo a orari fissi, poiché può risultare dannoso.

Per chi ha l’influenza, Bassetti suggerisce alternative al paracetamolo, come l’ibuprofene e il ketoprofene, che hanno effetti antipiretici e antinfiammatori. Tuttavia, è fondamentale consultare un medico prima di assumere qualsiasi farmaco. Infine, Bassetti sottolinea l’importanza della prevenzione, ricordando che, sebbene il vaccino antinfluenzale non sia perfetto, è una delle misure più efficaci per ridurre il rischio di complicanze gravi.