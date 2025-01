Matteo Bassetti: Affrontare il Delirio dei No Vax e il Mito del Biossido di Cloro

Matteo Bassetti esprime nuovamente preoccupazione riguardo alle teorie No Vax, focalizzandosi in particolare sull’uso del biossido di cloro, considerato da alcuni come un rimedio per “purificare” il sangue dai presunti danni dei vaccini contro il Covid-19. Bassetti sostiene che “il ciarlatanesimo dei No Vax ha davvero toccato il fondo” e denuncia l’idea di bere biossido di cloro come una soluzione a problemi sanitari, sottolineando l’assurdità di tale pratica.

Il biossido di cloro (ClO₂) è un composto chimico con proprietà disinfettanti, comunemente usato per il trattamento dell’acqua e la sterilizzazione, ma non è sicuro da ingerire. I sostenitori di questa teoria affermano che bere un litro d’acqua al giorno con 10 ml di biossido di cloro possa ossigenare le cellule e neutralizzare la proteina Spike del vaccino. Bassetti avverte che ci sono state segnalazioni di danni permanenti causati dall’ingestione di questa sostanza.

Nonostante il biossido di cloro sia presente in commercio, esso non è approvato per il consumo umano e non è un farmaco, ma un disinfettante. Nel 2019, il Ministero della Salute italiano riportò un allerta dell’OMS contro l’uso improprio della sostanza, poiché vari prodotti contenenti biossido di cloro venivano venduti come “miracolosi” per curare malattie gravi come Hiv e cancro. Bassetti mette in guardia dai possibili effetti collaterali, che includono vomito, diarrea, disidratazione, dolori addominali e, in casi gravi, può portare anche al decesso.

L’infettivologo utilizza le sue dichiarazioni per enfatizzare la pericolosità di tali pratiche e l’importanza di seguire solo indicazioni scientifiche e approvate per la salute. Critica il dilagare di disinformazione e di pratiche pericolose nel contesto della pandemia di Covid-19, esprimendo il suo sconcerto per le scelte fatte da alcune persone influenzate da teorie infondate. L’invito di Bassetti è chiaro: non fidatevi di rimedi non scientifici e dangerousi, poiché la salute non deve essere messa in gioco.