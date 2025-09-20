26.1 C
Matteo Azzali e il Grande Fratello: il pugile che sorprende

Da StraNotizie
Matteo Azzali è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, che sarà condotto da Simona Ventura. Scopriamo insieme alcuni dettagli su di lui.

Matteo è originario di Parma ed è uno sportivo alto 190 cm. A causa di un grave infortunio, ha dovuto interrompere la sua carriera professionistica, ma ha saputo reinventarsi diventando insegnante e fondando nel 2007 la scuola Asd Pugilistica Kid Saracca di Parma. Inizialmente è stato tecnico, ma nel 2019 ha raggiunto il titolo di maestro.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @matteo_azzali2, con oltre 7.000 follower, a fronte di un precedente account che contava 220.000 seguaci, hackerato di recente. Nella sua biografia si presenta come maestro di pugilato e fitness trainer. È presente anche su TikTok, dove ha 62.000 follower, e posta principalmente contenuti legati al pugilato. Al momento non sembra avere una fidanzata, risultando quindi single.

La sua partecipazione al Grande Fratello è stata recentemente annunciata. Durante il video di presentazione, è stato descritto come “un gigante buono” che ha sempre guadagnato il rispetto, sia dentro che fuori dal ring. Un aspetto interessante è che, oltre a essere forte fisicamente, ha una preparazione culturale notevole, tanto da conoscere a memoria la Divina Commedia.

Non è la prima volta che Matteo appare in televisione; in passato è stato ospite a L’Isola dei Famosi, dove ha fatto da supporter a Giacobbe Fragomeni, un campione di pugilato e vincitore del reality.

ARTICOLI CORRELATI

