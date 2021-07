Matteo Alessandroni, modello e personal trainer nel cast del compianto Ogni Mattina, fra le pagine del portale Star3000 ha scritto una lunghissima lettera ad Alfonso Signorini che lui chiama amorevolmente “Alfy”, come una Selvaggia Roma qualsiasi.

“Caro Alfi, scrivo questa lettera per dimostrarti il bene e l’immensa stima che nutro nei tuoi confronti, non lo dico tanto per dire sono autentiche parole provenienti dal mio cuore”.

Matteo Alessandroni nella sua lettera è poi entrato nei particolari ed ha svelato come ha conosciuto Alfonso Signorini.

Subito fra noi c’è stata sintonia, nelle mie orecchie risuonano ancora quelle risate, ho conosciuto una persona fantastica sotto ogni punto di vista confermando così quello che traspare in tv: una persona perbene, solare, simpatica e soprattutto umile. Volevo ringraziarti per avermi dato l’opportunità di entrare nel tuo GF più importante come “super boys” proprio nel 20esimo compleanno della trasmissione. Anche se breve, è stata un esperienza che mi ha arricchito dal punto di vista personale e che porterò con me per il resto della mia esistenza”.

“Ricordo ancora la prima volta che ci siamo conosciuti: eravamo a Roma ad una cena con degli amici in comune, ci presento’ Giacomo Urtis che non smetterò mai di ringraziare.

Il modello e personal trainer è poi arrivato al fulcro della lettera: la richiesta formale e pubblica per entrare al Grande Fratello Vip.

“Non ti nascondo che mi piacerebbe diventare un vero e proprio concorrente del GF visto che, come ho detto prima, è stata per me un’esperienza unica e surreale. Vorrei perciò avere la possibilità di farmi conoscere e avere un rapporto diretto col pubblico: sarebbe per me una bella sfida nonché esperienza di crescita personale e l’occasione di farmi conoscere a livello più profondo, non solo superficialmente. Potrebbe sembrare, anche per chi mi segue nei social, che sono una persona alla quale piace solo l’estetica, l’apparenza; non sono solo questo, in me c’è molto di più e questo vorrei dimostrarlo qualora volessi darmi questa opportunità”.

Matteo Alessandroni ha poi ricordato il colloquio con Alfonso Signorini, fatto prima di entrare al GF Vip in qualità di guest star.

“Come ti dissi nel nostro colloquio prima di varcare la porta rossa, “Alfo’ io so’ un simpaticone a 365 gradi” ne aggiunsi altri 5 per scherzare e questa cosa ti divertí molto, forse lì conquistai la tua fiducia. Anche quest’anno nonostante i tuoi tantissimi impegni mi hai invitato ad una puntata del GF riuscendo a ritagliare del tempo per me. Una bella chiacchierata nel tuo camerino mentre ti preparavi alla puntata, ti diedi molti consigli come quello di diminuire il tuo cardio per incrementare i “muscoletti”, visto che la mattina andavi a camminare e la sera a correre. Tu invece ti sei subito interessato a me, quasi come un padre fa con il proprio figlio, chiedendomi dei miei futuri progetti lavorativi”.

“Quest’anno mi sarebbe piaciuto venire ad allenarti qui a Roma, magari in uno dei miei store o anche al parco di Villa Borghese ma, a causa del Covid e dei reciproci impegni, non è stato possibile, sicuramente in futuro non mancherà occasione. Sappi che ci sarò sempre per te qualora vorrai. Un forte abbraccio, tanti squat e piegamenti per noi, ti voglio bene il tuo Trainer del cuore. Mattew”.