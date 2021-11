La rivoluzione digitale ha bisogno dei suoi atti simbolici. Il 26 marzo 1976, quando ancora il web non esisteva, la regina Elisabetta mandò la prima email reale della storia da una base militare britannica: era il segno che il Regno Unito ci credeva a questa cosa nuova chiamata Internet.. E il 23 marzo 2016 il primo ministro estone andò in un talk show americano a far vedere a tutti che Jeb Bush si sbagliava, non ci volevano cinque minuti in Estonia per presentare la dichiarazione dei redditi con lo smartphone: ne bastavano tre (era il segno che una trasformazione digitale fatta bene ci migliora la vita) E oggi, 14 novembre 2021, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scaricato dal web il primo certificato anagrafico digitale italico: è nato a Palermo il 23 luglio 1941, c’è scritto. Tempo impiegato: una trentina di secondi (ma forse il video ufficiale è stato tagliato, fossero anche due minuti sarebbe un miracolo). Niente file. Il segno che l’Italia sarà pure cronicamente indietro, ma ci siamo mossi, oggi ci sono servizi che funzionano. Insomma, ce la faremo anche noi.

Quello che oggi ha fatto Mattarella da domani potremo farlo tutti (anche senza bisogno di stamparlo, il certificato; spesso ci basta un file in pdf). Per chi vorrà – e potrà, non è banale questa differenza, ci torniamo dopo – finisce l’era dei certificati e dei bolli. Basterà fare quello che ha fatto il capo dello Stato: collegarsi con un computer o uno smartphone alla piattaforma anagrafenazionale, inserire le proprie credeziali tramite Spid o con la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi; e a quel punto si potranno ottenere fino a quattordici certificati diversi per sé e per un componente della famiglia. I certificati per ora sono: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di stato di famiglia AIRE, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato Libero, anagrafico di Unione Civile, di contratto di Convivenza. Ma presto ne se aggiungeranno altri. E’ tutto gratuito ovviamente, non ci sono bolli da pagare. E nel caso in cui i dati non fossero corretti, è possibile far richiesta di una correzione.

E’ un grande traguardo. Perché ci arriviamo solo ora? Perché è stato necessario creare una anagrafe nazionale unica (ANPR, la sigla): si tratta di un progetto partito quasi dieci anni fa che ha richiesto la creazione della piattaforma digitale dove quasi ottomila comuni hanno dovuto riversare tutti i dati dei loro concittadini dopo averli digitalizzati (siamo a 7808 comuni, gli ultimi entro fine anno; e ci sono anche 5,7 milioni di italiani residenti all’estero). E’ stata una operazione poderosa, partita tra mille incertezze, che ha avuto diversi inciampi, ma che ora si conclude positivamente.

Il vantaggio per i cittadini è duplice: immaginiamo che la Motorizzazione o l’Agenzia delle Entrate o l’Inps abbiano bisogno di una informazione su una persona; potranno averla direttamente, accedendo ad ANPR, senza farci perdere tempo. Molti certificati insomma non dovremo neanche scaricarli dal web, non ce li chiederanno più. Sarà questo il punto di arrivo: dopo la digitalizzazione dei certificati, la loro abolizione, almeno per quello che riguarda la pubblica amministrazione che – lo dice già la legge – non deve chiedere al cittadino di certificare informazioni di cui la stessa pubblica amministrazione è a conoscenza.

Dal punto di vista degli uffici pubblici è una svolta che punta a farci uscire da una concezione borbonica dei servizi pubblici tutta basata su carte, bolli e file: il lavoro allo sportello si ridurrà moltissimo facendo venire meno quell’esigenza di chiudere la stagione dello smart working e tornare al posto di lavoro per presidiare appunto lo sportello manifestata più volte dal ministro Brunetta.

Ovviamente non tutti potranno giovarsi di questa novità. Mi riferisco a quegli italiani che ancora non hanno un livello di connettività adeguata (non tanti, ma sempre troppi: sono nelle famose “aree bianche”); ma soprattutto a coloro che non hanno le competenze digitali necessarie per stare in rete e per esercitare i loro diritti digitali. Questi invece non sono pochissimi: con la pandemia c’è stato un indubbio salto in avanti, ma gli esclusi dalla rete sono ancora diversi milioni. Milioni. Lo ha recentemente certificato il Censis ribadendo che si tratta di anziani, di persone con un titolo di studio basso, di donne che abitano nei paesi soprattutto al sud, e in qualche caso anche di giovani senza lavoro. Sono i più deboli e sono emarginati. Per tutti costoro andrà fatto subito un piano che li includa: nel PNRR ci sono 700 milioni di euro destinati a chiudere questo divario. Non va perso un giorno. L’ultima classifica europea, il DESI, appena pubblicata, ci vede ancora fra gli ultimi per competenze digitali. Un ritardo inaccettabile, perché ci penalizza tutti e perché esclude i più fragili.

E’ bello e importante che il presidente Mattarella abbia scaricato il primo certificato, non solo per l’indubbia autorevolezza della persona, ma anche perché ha 80 anni e ha dimostrato che non si tratta di una operazione complicata ma anzi, alla portata di tutti. Ma molti andranno presi per mano per entrare in questa dimensione digitale. Solo così l’Italia sarà andata davvero avanti: se non avrà lasciato indietro nessuno.