Mattarella risponde a Musk: come ha reagito la politica italiana

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto alle affermazioni di Elon Musk sui giudici italiani riguardo alle decisioni sui trattenimenti dei migranti in Albania, scatenando un dibattito nella politica italiana. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di ascoltare con rispetto le parole di Mattarella, mentre Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ha sostenuto di condividere totalmente il pensiero del Presidente, sottolineando che la questione del commento estero sulla politica italiana è delicata e deve rispettare l’indipendenza nazionale. Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha ritenuto infondate le preoccupazioni di Musk, evidenziando l’importanza delle elezioni libere per la scelta del governo italiano.

D’altra parte, Matteo Salvini non ha ulteriormente commentato dopo aver espresso congratulazioni a Musk e Ramaswamy per il loro nuovo incarico nell’amministrazione Trump. Nell’opposizione, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, insieme al leader di Azione, Carlo Calenda, e al portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, hanno criticato il governo per il silenzio di fronte alle ingerenze di Musk. Magi ha sottolineato l’incoerenza di chi parla di patria ma non difende la sovranità nazionale, appellandosi al rispetto delle istituzioni. Inoltre, Calenda ha esortato Meloni a esprimersi in difesa della dignità nazionale, evidenziando l’importanza di affrontare le dinamiche dei poteri forti internazionali.

Bonelli ha espresso rammarico per il silenzio della premier e il sostegno di Salvini a Musk, sottolineando il rischio di una deriva autoritaria in un contesto di delegittimazione della magistratura. Ha messo in guardia riguardo al potere di condizionamento di Musk, ritenuto pericoloso per la democrazia, date le sue risorse economiche e tecnologiche. Infine, Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd in Ue, ha semplicemente ringraziato Mattarella sui social per aver difeso l’Italia, riconoscendo il suo ruolo nel sostenere la sovranità e la Costituzione del Paese.