Mattarella ricoverato per impianto di pacemaker, operato ieri sera: come sta, ultime notizie

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trascorso una notte tranquilla dopo un intervento programmato per l’impianto di un pacemaker. L’operazione, eseguita alle ore 20.00 al Santo Spirito di Roma, è stata comunicata attraverso una nota del Quirinale. Mattarella era stato ricoverato martedì, ma ha completato gli impegni previsti prima dell’intervento. Attualmente, il presidente è asintomatico e in condizioni cliniche stabili, rientrato nel reparto di cardiologia dopo la procedura.

L’intervento era programmato e non ha suscitato preoccupazioni. Secondo Ciro Indolfi, presidente della Federazione italiana cardiologi, la ripresa dopo l’impianto di un pacemaker è di solito rapida, a meno di inconvenienti. Si raccomanda di osservare un periodo di riposo per precauzione. Indolfi sottolinea che l’impianto di un pacemaker è un’operazione di routine, eseguita in anestesia locale, in cui il paziente rimane sveglio. Questa procedura è molto comune e viene effettuata per stimolare il cuore quando i battiti sono lenti, una condizione più frequente nelle persone di età superiore ai 70 anni. L’intervento è relativamente veloce e l’apparecchio impiantato inizia a funzionare quando la frequenza cardiaca diminuisce.

In sintesi, l’intervento di Mattarella è stato un successo e il presidente sta seguendo il protocollo di recupero in modo positivo, evidenziando l’importanza di tali procedure per la salute cardiaca, soprattutto per le persone anziane.