Mattarella ricoverato in ospedale: cos’è il pacemaker e a cosa serve

Il presidente Sergio Mattarella è stato sottoposto a un intervento programmato per l’impianto di un pacemaker all’ospedale Santo Spirito di Roma, continuando nel contempo le sue normali attività. Un pacemaker è un dispositivo elettronico, delle dimensioni di una monetina, che comunica in tempo reale con l’esterno. Dotato di una batteria della durata di 7-10 anni, viene impiantato sottopelle nel torace e, attraverso elettrocateteri, invia impulsi elettrici alle camere cardiache per regolare il battito cardiaco quando non avviene autonomamente.

L’impianto di un pacemaker si rende necessario in caso di bradicardia o interruzioni del ritmo cardiaco. Il primo pacemaker fu impiantato a Stoccolma da un cardiochirurgo negli anni ’50 per curare un paziente che sveniva a causa di un battito lento. Oggi i dispositivi sono ancora più compatti e l’intervento di impianto, effettuato in anestesia locale, dura 30-40 minuti.

Di solito, il ricovero ospedaliero è breve, di 2-3 giorni, e il paziente può tornare a casa il giorno successivo all’intervento. Le complicazioni sono rare, sotto l’1%, e generalmente non pericolose per la vita. Dopo l’operazione, il paziente deve rimanere a letto per 6 ore e, successivamente, viene eseguita una radiografia di controllo del torace. Le informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito del Policlinico Gemelli, che conferma che il paziente può riprendere rapidamente le sue attività quotidiane.