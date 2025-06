Mattarella: Pace per i Palestinesi e Appello all’Umanità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato un discorso il 1° giugno durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, affrontando temi cruciali legati alla situazione in Palestina e a Gaza. Ha enfatizzato il diritto dei palestinesi a vivere entro confini definiti e ha condannato la crisi umanitaria che affligge Gaza, descrivendo il blocco della regione come “disumano” e inaccettabile. Mattarella ha esortato Israele a garantire l’accesso umanitario e ha sottolineato che l’occupazione non può essere giustificata come misura di sicurezza.

Nel suo intervento, ha anche richiamato l’importanza di costruire una pace concreta, piuttosto che limitarci a evocarla. Ha evidenziato la necessità di un “quadro di riferimento globale” che promuova il riconoscimento reciproco e affronti le sfide globali come sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.

In aggiunta, ha espresso preoccupazione per l’aumento dell’antisemitismo e ha sottolineato che difendere i diritti di un popolo non deve significare colpire un altro. Ha ribadito l’importanza di rispettare i valori della Repubblica, quali pluralismo e dialogo, e ha avvertito sulla crisi di un ordine internazionale basato sulla cooperazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it