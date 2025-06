Mattarella: Pace e Diritti Umani al Centro della Politica

In un concerto al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato temi cruciali per la sicurezza internazionale. Ha affermato che l’occupazione illegale di territori non può essere giustificata come misura di sicurezza, avverando il pericolo di un dominio inaccettabile. Si è soffermato sul conflitto in Medio Oriente, sottolineando l’orribile attacco di Hamas e la necessità immediata di un cessate il fuoco, oltre alla liberazione degli ostaggi. Ha evidenziato l’applicazione del diritto umanitario per i cittadini di Gaza, ritenendo disumano la fame di un’intera popolazione.

Mattarella ha espresso preoccupazione per l’erosione dei territori palestinesi e il diritto dei Palestinesi a avere un focolare sicuro. Ha sottolineato che la sicurezza di Israele e i diritti palestinesi sono elementi interconnessi, minacciati dalla crescente sofferenza.

Riferendosi alla situazione in Ucraina, ha ricordato il fermo sostegno dell’Italia a Kiev contro l’aggressione russa, evocando l’urgenza di una pace giusta e duratura. Il presidente ha messo in rilievo l’importanza della pace come esperienza costruita dai leader, richiamando la necessità di cooperazione internazionale e dialogo.

Infine, ha dichiarato che l’attuale ordine mondiale è compromesso e che è fondamentale stabilire un quadro globale basato sul rispetto reciproco per prevenire conflitti. Ha concluso il suo intervento auspicando che i Paesi collaborino per garantire un futuro di serenità, particolarmente per le giovani generazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com