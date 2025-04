Mattarella Nomina 29 Alfieri della Repubblica: I Giovani Eccellenti del 2024

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 29 Alfieri della Repubblica, un riconoscimento assegnato a giovani che si sono distinti nel 2024 nello studio, nel volontariato e in vari ambiti culturali, scientifici e sportivi. L’attestato onorifico è stato conferito anche a chi ha compiuto atti di senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema di quest’edizione è “Nuove vie per la solidarietà”. Oltre ai 29 attestati, sono state assegnate 4 targhe a gruppi per azioni collettive che promuovono i valori di solidarietà, inclusione e accoglienza.

Tra le storie premiate ci sono quelle di giovani che hanno utilizzato le proprie competenze scientifiche e tecnologiche per affrontare sfide sociali e ambientali, migliorando così la qualità della vita delle persone. I nomi degli Alfieri comprendono Maddalena Albiero, Giada Baltieri, Michele Barbatelli, e molti altri. Inoltre, le targhe sono state destinate a: Sara Pedrotti, Emma Franceschini, Azzurra Navarini, la Classe V B IC Torino II della Scuola primaria “G. Parini” di Torino, la Squadriglia Aquile del Gruppo Scout Agesci Bari 10 e il Movimento Giovani Save the Children di Genova.

Il Quirinale ha sottolineato come i giovani dimostrino che altruismo e responsabilità sociale possono attivare cambiamenti significativi. Tra le storie di solidarietà premiate, spicca quella di Erik Kokoshi, un dodicenne di Verona che legge per una vicina di casa non vedente, condividendo con lei la passione per la lettura, una testimonianza emozionante di generosità.