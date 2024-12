Mattarella, l’intervento su immigrazione e diritto d’asilo: cosa ha dichiarato

Siamo di fronte a un contesto globale caratterizzato da crescente interconnessione e interdipendenza, ma anche da divisioni nazionalistiche ed etniche. Questo scenario solleva interrogativi sul ruolo della diplomazia in un mondo in cui attori non statuali minacciano la stabilità e l’ordine delle relazioni internazionali. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la diciassettesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.

Il capo dello Stato ha evidenziato come i drammi migratori siano spesso strumentalizzati da alcuni Stati, trasformandoli in minacce contro i vicini, in violazione delle convenzioni internazionali. Ha richiamato l’attenzione sui principi della Costituzione italiana, in particolare sul diritto di asilo.

Riguardo al Medio Oriente, Mattarella ha descritto il difficile percorso verso la pacificazione e la costruzione della pace. Si è riferito al cessate il fuoco in Libano, che ripropone aspetti della Risoluzione 1701 del 2006, mai completamente attuata. Sebbene il progresso sia fragile, ci sono state dinamiche positive grazie alla Missione Unifil delle Nazioni Unite. Ha sottolineato l’importanza di negoziare, evidenziando che la liberazione degli ostaggi israeliani e la fine delle sofferenze nella Striscia di Gaza sono prioritarie.

Mattarella ha ribadito l’importanza della soluzione a due Stati per la Palestina, ritenuta l’unica prospettiva valida per un futuro di pace. Ha affermato che la statualità palestinese è fondamentale per garantire giustizia e una speranza concreta per il popolo palestinese, e anche per la sicurezza di Israele. Sottolineando la situazione in Siria, ha aggiunto che sarà necessaria attenzione politica e umanitaria.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il presidente ha menzionato l’imminente terzo anno di conflitto, evidenziando l’uso continuo da parte della Federazione Russa di strumenti di morte contro la popolazione ucraina. Ha avvertito che il coinvolgimento di altri attori potrebbe allargare il conflitto, con conseguenze globali. Mattarella ha confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina, sottolineando la necessità di rispettare il diritto internazionale e garantire la sicurezza territoriale, prioritizzando anche il rilascio dei prigionieri e la restituzione dei bambini rapiti. Infine, ha affermato che l’Italia sarà al fianco dell’Ucraina nel suo cammino verso l’Europa.