Mattarella: “L’Europa dei Statisti Coraggiosi” – Eurofocus Podcast, Adnkron

In questi giorni, il Manifesto di Ventotene suscita accese polemiche, mentre le istituzioni europee sono impegnate a trovare un nuovo ruolo per l’Europa in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso. Le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita al villaggio ‘Agricoltura è’ a Roma, acquisiscono un significato particolare. Mattarella sottolinea l’importanza di riunire i Paesi europei attorno a valori condivisi, promuovendo un’Europa coesa e solidale, in grado di affrontare le sfide attuali, come le crisi economiche e migratorie, il cambiamento climatico e le tensioni geopolitiche. La sua visita e le sue parole mirano a rafforzare il senso di comunità e a rinnovare l’impegno verso un’Unione Europea inclusiva e funzionante, che possa rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. In un periodo di incertezze, quel che emerge è la necessità di un’azione collettiva, di solidarietà e di un progetto politico che possa guidare l’Europa verso il futuro, rispondendo ai cambiamenti globali in atto.