Mattarella: La Magistratura e il Ruolo della Giustizia in Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza dell’Ordine giudiziario nel mantenere l’equilibrio tra i poteri dello Stato e nella tutela dei diritti fondamentali. Mattarella ha enfatizzato che “nessun potere dello Stato è immune da vincoli e controlli” e che la sovranità popolare deve essere esercitata nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Il Capo dello Stato ha richiamato all’importanza del rigore morale e della professionalità per contrastare attacchi strumentali che mirano a indebolire la giurisdizione, esortando i magistrati a mantenere la fiducia dei cittadini nella giustizia. Ha evidenziato che questa fiducia non deve confondersi con il consenso sulle decisioni giuridiche.

Mattarella ha anche parlato dell’indipendenza e autonomia della magistratura, sottolineando che è fondamentale per un’azione imparziale e priva di condizionamenti. Ha fatto appello a un alto senso di responsabilità, fondamentale per la credibilità della giustizia. In questo contesto, ha ribadito l’importanza di comportamenti irreprensibili, anche nell’uso dei social media, per mantenere l’integrità dell’Ordine.

Infine, ha affermato che l’assegnazione del “ius dicere” all’Ordine giudiziario richiede un sapere che va oltre il tecnico-giuridico e non può essere delegato a sistemi di intelligenza artificiale. Le decisioni giudiziali, ha precisato, hanno impatti diretti sulla vita delle persone e sulla società, richiedendo un’adeguata applicazione delle norme in base alle specificità di ciascun caso.

