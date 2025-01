Mattarella, incontro con Zelensky al Quirinale: “Sostegno all’Ucraina”

Dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Palazzo del Quirinale, insieme al viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Durante l’incontro, Mattarella ha sottolineato il fermo supporto dell’Italia all’Ucraina contro l’aggressione russa, evidenziando che questa assistenza è motivata dall’amicizia tra i due Paesi, dal rispetto delle regole internazionali e dalla sicurezza dell’intera Europa. Zelensky ha espresso la sua gratitudine per la posizione dell’Italia nel mantenere e far rispettare le sanzioni contro la Russia e ha apprezzato l’approccio positivo di Roma verso l’integrazione dell’Ucraina nell’Unione Europea e nella NATO.

Il presidente ucraino ha inoltre riconosciuto l’importanza di integrare l’Ucraina nelle strutture di sicurezza europee, affermando che ciò sarebbe vantaggioso per tutti gli alleati. Zelensky ha anche portato i suoi ringraziamenti per il sostegno dell’Italia riguardo agli orfani ucraini presenti nel Paese. Durante l’incontro con Meloni, ha evidenziato un buon rapporto con la premier e ha menzionato il recente pacchetto di sostegno approvato dall’Italia.

Zelensky ha sottolineato l’importanza del supporto italiano, affermando che senza il sostegno del popolo italiano e del governo, gli aiuti agli ucraini non sarebbero possibili. Il presidente ha descritto l’incontro con Mattarella come “molto positivo” e ha invitato il presidente italiano a visitare Kiev, notando che era dal 1998 che un presidente italiano non si recava in Ucraina. Ha esprimato la necessità di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per prevenire future aggressioni russe, avvertendo che se Putin non subisce conseguenze, continuerà nelle sue intenzioni espansionistiche.

Zelensky ha ribadito il desiderio di pace dell’Ucraina, ma ha sottolineato che prima di qualsiasi accordo è fondamentale stabilire garanzie di sicurezza durevoli. Ha espresso preoccupazione che una mancanza di fermezza nei confronti della Russia potrebbe avere conseguenze anche per l’Italia e altri Paesi europei. Inoltre, ha dichiarato di avere fiducia nel supporto della premier Meloni, ma ha evitato di commentare la possibilità di incontri con Putin.