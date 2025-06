Mattarella incontra Papa Leone XIV: Prima visita ufficiale

Venerdì 6 giugno 2025, alle 9:15, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV per la sua prima visita ufficiale in Vaticano. Questo incontro segue un breve scambio avvenuto il 18 maggio scorso durante la messa di insediamento del Pontefice, quando Mattarella guidava la delegazione italiana.

Stando all’agenda del Quirinale, il Capo dello Stato arriverà nella Città del Vaticano in mattinata. La visita segna un’importante occasione per Mattarella, che ha già avuto modo di incontrare Leone XIV in precedenti contesti ufficiali. Durante la messa di insediamento, erano presenti anche altri Capi di Stato, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente statunitense JD Vance.

In quella sede, Mattarella espresse la sua gratitudine al nuovo Pontefice, rivolgendogli “fervidi auguri” e sottolineando il messaggio di pace presente nel discorso di Leone XIV. Ha inoltre ribadito l’impegno della Repubblica Italiana a mantenere solidi rapporti con la Santa Sede, in un periodo segnato da gravi conflitti nel mondo.

La visita si concentra sulla promozione della pace e dei diritti umani, temi che il Presidente ha messo in evidenza nel suo dialogo con Leone XIV, auspicando una migliore convivenza tra i popoli nel rispetto della dignità e libertà di tutte le persone.

Fonte: www.virgilio.it