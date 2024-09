Mattarella in visita in Germania, colloquio con Steinmeier su Ucraina e migranti

Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha recentemente affermato che i rapporti tra Germania e Italia rimangono solidi e stabili, nonostante il cambiamento dei governi. Questo è dimostrato dall’adozione del patto di azione comune tra i due paesi e da colloqui tra i leader, come quello tra il cancelliere Scholz e la presidente del Consiglio Meloni. Mattarella ha sottolineato che, sebbene non intenda commentare le forze politiche, è consapevole del cambiamento globale che ha portato a una crescente disorientamento nei cittadini. Ha avvertito contro le risposte popolaristiche che promettono il ritorno a un passato idealizzato invece di affrontare le sfide in modo costruttivo.

Affrontando la situazione in Ucraina, Mattarella ha espresso gratitudine per il supporto tedesco a Kiev e ha insistito sull’importanza di difendere l’integrità dell’Ucraina. Ha richiamato l’attenzione sulla necessità di perseguire la pace senza compromettere la dignità degli Stati e il diritto internazionale, sottolineando la cooperazione economica e militare tra i paesi europei come essenziale per prevenire futuri conflitti.

Durante l’incontro, il presidente tedesco Steinmeier ha evidenziato l’importanza dell’amicizia tra Italia e Germania, definendo Roma uno dei partner cruciali nell’Unione Europea e invitando a rafforzare il coinvolgimento democratico tra i cittadini, anche di fronte alla crescente polarizzazione e all’emergere di partiti di estrema destra. Entrambi i leader hanno riconosciuto il tema dell’immigrazione come una questione pressante che influisce sulla politica interna e europea.

Steinmeier ha notato le recenti sfide con gli arrivi irregolari di migranti, menzionando un accordo recente sull’asilo comune in Europa e la necessità di collaborare con i paesi di origine. Mattarella ha proposto la creazione di programmi di formazione in Africa per facilitare l’immigrazione regolare e rispondere alla domanda di manodopera in Europa, suggerendo che solo attraverso canali controllati si potrebbe affrontare efficacemente il problema migratorio, proteggendo i migranti dai trafficanti.

In conclusione, entrambi i presidenti hanno sottolineato l’importanza della cooperazione bilaterale e il bisogno di soluzioni pragmatica ai problemi contemporanei, rafforzando il legame tra Germania e Italia in un contesto europeo complesso.