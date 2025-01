Mattarella, il messaggio e il ricordo di Sammy Basso: chi era

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dedicato un passaggio del suo discorso di fine anno a Sammy Basso, un giovane di 28 anni affetto da progeria, deceduto il 5 ottobre 2024. Durante il suo messaggio del 31 dicembre, Mattarella ha sottolineato l’importanza di riflettere sui valori e comportamenti incoraggianti osservati tra i cittadini italiani. Ha esaltato il coraggio di coloro che trasformano il dolore in missione per il bene degli altri, citando le parole di Sammy come esempio di vita piena, nonostante le difficoltà.

Sammy Basso è scomparso meno di tre mesi fa, e la sua vita ha contribuito a far conoscere nel mondo la rara malattia da cui era affetto. La progeria di Hutchinson-Gilford, infatti, provoca un’invecchiamento precoce delle cellule e del corpo, pur lasciando intatte le capacità mentali. La sua morte è avvenuta la sera del 5 ottobre, poco prima delle 23, al ristorante Villa Razzolini Loredan di Asolo, dove si trovava in compagnia della famiglia e amici. Nonostante l’intervento dei soccorsi, i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Nato nel 1995 a Schio, Sammy ricevette la diagnosi di progeria all’età di due anni. Insieme ai suoi genitori, fondò l’Associazione italiana progeria Sammy Basso, contribuendo alla sensibilizzazione sulla malattia. Era noto per le sue apparizioni in televisione e per le interviste riguardanti la sua condizione e le attività dell’associazione. La sua notorietà in Italia è aumentata in seguito alla diffusione del docu-film di National Geographic, “Il Viaggio di Sammy”, che documentava il suo viaggio da Chicago a Los Angeles lungo la Route 66 con la sua famiglia e un caro amico.

Due giorni prima della sua morte, Sammy Basso è stato premiato a Venezia, nella Scuola Grande di San Rocco, durante il XIV premio giornalistico Paolo Rizzi. Questo riconoscimento è stato attribuito per il suo impegno nella diffusione della conoscenza sulla rarissima malattia e per la promozione della ricerca scientifica. Sammy Basso rimarrà un modello di resilienza e ispirazione per molti.