Mattarella, gli auguri a Papa Francesco e l’appello alla pace: il messaggio

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di auguri a Papa Francesco in occasione della Pasqua, esprimendo il desiderio di una buona e santa festività. Ha sottolineato che quest’anno tutte le Chiese cristiane celebreranno la Pasqua nella stessa data, un evento simbolico che invita alla ricerca del dialogo e dell’unità. Mattarella ha auspicato che la Pasqua, associata al Giubileo della Speranza, porti conforto alle comunità che vivono in situazioni di conflitto in diversi continenti. Ha anche invitato a trarre ispirazione dalla memoria della Resurrezione, estendendo il suo messaggio a coloro che professano fedi diverse dal cristianesimo e ai non credenti, affinché il perseguimento del bene comune sia radicato nei valori di giustizia ed equità, fondamentali per la pacifica convivenza e prosperità dei popoli.

Nel suo messaggio, il presidente ha rinnovato i migliori auguri di benessere personale a Papa Francesco, chiedendo di trasmettere gli auguri del popolo italiano in occasione della Pasqua e della festività di san Giorgio.

La premier Giorgia Meloni ha anche fatto gli auguri di Pasqua sui social media, desiderando a tutti un giorno di serenità, speranza e felicità da condividere con le persone amate, chiudendo il suo messaggio con un sincero abbraccio. Queste comunicazioni da parte delle autorità italiane evidenziano un clima di unità e speranza in un periodo di festa, enfatizzando l’importanza del dialogo e della presenza umana nella celebrazione della Pasqua.