Il presidente Sergio Mattarella ha pronunciato un discorso di fronte agli ambasciatori accreditati presso il Quirinale, che è stato il risultato di una lunga e profonda riflessione. In questo discorso, Mattarella ha espresso la sua visione di un mondo dominato da violenza e ingiustizia, e ha sottolineato l’importanza della diplomazia come strumento per risolvere le controversie internazionali.

Il discorso di Mattarella ha anche toccato il tema dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della necessità di aiuti per la popolazione di Gaza, che è stata devastata da una pace che è solo assenza di uso delle armi. Il caso palestinese è un esempio di come la diplomazia possa essere efficace nel risolvere i conflitti, e di come la sua assenza possa portare a conseguenze negative.

Mattarella ha anche sottolineato l’importanza del metodo diplomatico, che ha garantito l’assenza di una Terza Guerra Mondiale e ha promosso la prosperità, lo sviluppo e la democrazia. La costituzione delle Nazioni Unite e la creazione dell’Unione Europea sono esempi di come la diplomazia possa portare a risultati positivi.

Tuttavia, Mattarella ha anche notato che la diplomazia è spesso underattaccata da coloro che preferiscono l’uso della forza per risolvere i conflitti. La crisi internazionale attuale, iniziata con la decisione americana di scavalcare le Nazioni Unite durante la guerra in Iraq, è un esempio di come l’assenza di diplomazia possa portare a conseguenze negative.

In questo contesto, gli europei possono avere un ruolo importante, grazie al loro metodo di diplomazia e alla loro esperienza nel risolvere i conflitti. La diplomazia è un trinomio che include democrazia, politica e dialogo, e che è odiato da autocrati e uomini delle grandi corporazioni.