Mattarella e il discorso di fine anno: cosa ha detto su Cecilia Sala

Nel suo discorso di fine anno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso l’angoscia collettiva per la detenzione di Cecilia Sala, affermando che il Paese le è vicino e spera di rivederla presto in Italia. Mattarella ha evidenziato come questa situazione sottolinei nuovamente l’importanza della libera informazione, un valore fondamentale per la democrazia e la società. Ha richiamato l’attenzione sui rischi che affrontano molti giornalisti, che spesso sono disposti a mettere in gioco la propria vita per documentare eventi drammatici e conflitti, non solo ai confini dell’Europa, ma anche in Medio Oriente e in altre parti del mondo. La sua testimonianza evidenzia il prezzo elevato che questi professionisti spesso pagano nel loro impegno a informare la comunità, il quale è essenziale per una società informata e consapevole.