Mattarella dimesso dall’ospedale, il presidente della Repubblica ricoverato per impianto di pacemaker

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato dimesso dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stato ricoverato per un intervento di impianto di un pacemaker. Martedì sera, il ricovero era stato chiarito come un’operazione programmata, senza destare preoccupazioni. L’intervento è avvenuto alle 20 dello stesso giorno e il presidente è stato trasferito nel reparto di cardiologia, dove ha trascorso una notte tranquilla. Le Fonti ufficiali hanno comunicato che il presidente è “totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili”.