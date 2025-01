Mattarella, complimenti a Sinner per l’Australian Open. Ma poi si dimentica dei ringraziamenti per la Coppa Davis.

Il nuovo anno ha preso avvio positivamente con la vittoria di Jannik Sinner ai Campionati australiani per il secondo anno consecutivo, ma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha menzionato solo brevemente durante l’udienza al Quirinale con le Nazionali di Tennis, omettendo di riferirsi a lui quando ha parlato della Coppa Davis. Infatti, pur salutando gli atleti, non ha ricordato Sinner, che ha partecipato alla fase finale della competizione, ma ha fatto i complimenti a Lorenzo Sonego, presente in Australia, nonostante non fosse parte della squadra nella Davis.

Mattarella ha espresso la sua gratitudine verso i capitani delle Nazionali, Filippo Volandri e Tathiana Garbin, per il loro straordinario lavoro, sottolineando l’importanza dell’approccio tecnico e psicologico nei momenti di gara. Ha anche richiamato alla mente i tempi in cui il tennis italiano era di alto livello, citando i nomi di Cucelli e Del Bello, e ha espresso stupore per i progressi raggiunti nel tennis italiano. Ha ringraziato individualmente i membri della squadra maschile, tra cui Berrettini, Bolelli, Vavassori e Musetti, menzionando anche Sonego, che ha iniziato bene l’anno.

Il Presidente ha ribadito l’importanza della squadra maschile come riferimento per i cittadini, senza però citare Sinner, che ha portato a casa successi significativi. Mattarella ha espresso un forte riconoscimento per il contributo di tutti, evidenziando la ricchezza di talenti presenti nel tennis italiano.