Mattarella: Collaborazione tra Stato e Regioni essenziale

Durante il Festival delle Regioni e delle Province autonome a Venezia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i diversi livelli di governo, in particolare tra Regioni e Stato. Ha richiamato il principio di leale collaborazione, essenziale affinché l’ordinamento della Repubblica funzioni correttamente.

Mattarella ha enfatizzato che l’autonomia conferisce competenze specifiche, da esercitare rispettando i limiti stabiliti dalla Costituzione, e ha osservato che la riforma del Titolo V ha ampliato significativamente le competenze legislative delle Regioni. Questo nuovo equilibrio ha richiesto tempo per stabilizzarsi, e l’enfasi sulla leale collaborazione è cruciale per evitare conflitti, soprattutto in ambiti fondamentali come la sanità.

Il presidente ha messo in evidenza come la collaborazione tra Stato e Regioni sia di fondamentale importanza, in particolare per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Ha anche menzionato che il sistema sanitario, affrontando crescenti costi e necessità di razionalizzazione, richiede un approccio unificato per ottimizzare i servizi e ridurre le disparità tra diversi sistemi regionali. Mattarella ha concluso ribadendo che solo attraverso una cooperazione efficace è possibile raggiungere obiettivi comuni per un Servizio sanitario nazionale al servizio di tutti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com