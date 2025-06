Mattarella: Cessate il fuoco e giustizia per Gaza e Ucraina

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che l’Italia mantiene un’amicizia sia con i palestinesi che con Israele, ma ha definito “inaccettabile” la situazione a Gaza. Durante un incontro a Lussemburgo con il premier Luc Frieden e il presidente della Camera Claude Wiseler, ha sottolineato l’urgenza di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Mattarella ha esposto la necessità di perseguire la soluzione “due popoli, due Stati”, considerata l’unica via percorribile nonostante le difficoltà attuali.

Il presidente ha anche evidenziato l’importanza di una prospettiva storica che permetta ai palestinesi di avere uno Stato, garantendo al contempo la sicurezza di Israele. Ha invitato a un coinvolgimento dei paesi arabi nella ricerca di una soluzione alla crisi in atto.

Riguardo alla situazione in Ucraina, Mattarella ha affermato che per porre fine alla guerra è essenziale una pace basata sul “diritto” e sulla “giustizia”, sottolineando che nessuno intende umiliare la Russia. Ha avvertito che le attuali guerre non coinvolgono solo la politica internazionale, ma coinvolgono la coscienza collettiva, e ha ribadito l’importanza di una cooperazione internazionale.

Infine, ha sottolineato che l’Unione Europea deve adottare meccanismi decisionali più rapidi ed efficaci per non diventare spettatrice di decisioni prese da altri attori globali.

Fonte: www.adnkronos.com