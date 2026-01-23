Mattarella avverte: barbarie senza regole condivise

Il presidente Sergio Mattarella ha parlato ai giovani diplomatici italiani, ricordando loro l’importanza di difendere le regole condivise a livello internazionale per evitare di tornare alla “barbarie”. Ha sottolineato che il percorso compiuto dalla comunità internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato importante per la civiltà e le regole condivise, nonostante le contraddizioni e i difetti.

Mattarella ha rimarcato che è fondamentale tutelare questo patrimonio e difendere il multilateralismo, che ha portato a conquiste importanti in termini di pace, sviluppo e coesione sociale. Ha anche sottolineato il ruolo centrale dell’Unione europea nella vita internazionale e nella diplomazia italiana, affermando che l’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Unione.

Il presidente ha inoltre elogiato la diplomazia come strumento indispensabile per il dialogo con gli altri Paesi e per rendere protagonista la Repubblica italiana nella vita internazionale. Ha sottolineato che la diplomazia è un’attività di paziente costruzione della fiducia tra gli Stati e tra i popoli, e che richiede coraggio per difendere il dialogo e le posizioni di civiltà, anche in una stagione di contrapposizioni.