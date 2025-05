Mattarella a Bruxelles: Riflessioni sul Futuro dell’UE

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Bruxelles, accolto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso il palazzo Berlaymont. Dopo un incontro con il collegio dei commissari, Mattarella ha sottolineato l’importanza di una riflessione nell’Unione Europea, orientata verso l’azione concreta per salvaguardare il prestigio dell’Unione e promuovere i suoi valori.

Mattarella ha evidenziato il momento decisivo che l’UE sta attraversando, invitando a riflettere sul futuro della costruzione europea, esposta a perturbazioni internazionali. Ha sottolineato l’importanza della trasparenza e dell’efficienza delle istituzioni comunitarie nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, richiamando l’attenzione su temi quali prosperità economica, Stato di diritto, difesa dell’ambiente e sicurezza da minacce esterne.

Von der Leyen ha accolto Mattarella come un “europeo nel cuore” e ha illustrato i suoi contributi al rafforzamento dell’Unione. Ha ricordato come, nel suo primissimo discorso da presidente, Mattarella avesse definito l’Unione un “porto sicuro”. La presidente ha confermato il sostegno dell’UE all’Ucraina, facendo eco all’appello di Mattarella a non rimanere inattivi.

Dopo il colloquio alla Commissione, Mattarella ha incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, con cui ha avuto un pranzo di lavoro. Ha poi salutato gli eurodeputati italiani e i funzionari italiani, prima di partire dall’aeroporto militare di Melsbroek per tornare a Roma. Era accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Fonte: www.adnkronos.com