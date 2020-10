A distanza di pochi mesi da quello di Thomas Beattie, un altro calciatore inglese ha deciso di fare coming out. Il noto giocatore e manager del Thetford Town FC, Matt Morton, è uscito allo scoperto e ha parlato senza problemi la sua attrazione per gli uomini durante un’intervista fatta con Sky Sport.

“Sono perfettamente consapevole che essere un giocatore-manager che fa coming out sia un caso relativamente unico. Ma questo significa che puoi aiutare tutte le persone che in futuro vorranno farlo. Questo è importante per me. Se le mie spalle sono abbastanza larghe da supportare gli altri che poi vogliono seguire le mie orme, allora è fantastico. Mi è sembrato molto surreale, ma allo stesso tempo è stato molto naturale. Non ho mai avuto quelle storie d’amore in stile Disney con nessuna delle ragazze con cui sono uscito. Tutto il mio tempo era dedicato al calcio, al lavoro e agli amici, quindi non c’era più tempo per altro. – ha continuato Matt Morton – Questa è diventata una buona scusa. Se mi vedessi scendere in campo e poi mi vedessi giocare, forse non sarei proprio quello che ti aspetteresti! Niente di tutto ciò si adatta al mondo del pallone, e questo costringe le persone a uscire dalle proprie idee preconcette su cosa sia una persona gay e cosa sia un calciatore della vecchia scuola. Con mio padre non ci siamo parlati per un breve periodo di tempo. Non penso sia stato odio da parte sua, ma ignoranza. Diciamo che è come se una piccola parte del suo mondo fosse crollata, ma poi ha capito. Reazioni negative di altri compagni? Pensavo ci potessero essere, ma sono lieto di poter dire che nessuno mi ha mai trattato diversamente. Adesso sono più felice che mai”.

Un grande passo in avanti in un mondo come quello del calcio, che ancora avvolto dall’omofobia. In Italia sono pochi i grandi nomi del pallone ad aver fatto coming out, l’ultima è stata Carolina Morace.

Last night, I had the privilege of talking to @ThetfordTownFC player-boss @MattMorton16. He’s one of the only openly gay footballers in the country, and he’s now hoping his journey will encourage others to come out. His inspirational story will be on @itvanglia at 6pm 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/gmA9o9UJqh — Andy Ward (@AndyWardITV) October 16, 2020

Nos últimos dias, tivemos um gesto que esperamos que se torne ainda mais corriqueiro e normal no meio esportivo. Matt Morton, de 30 anos jogador e representante do time inglês, Thetford Town F.C (time da nova divisão), se assumiu abertamente gay numa entrevista a mídia britânica. pic.twitter.com/LzuQNbL8HS — Coralpride (de 🏡) (@Coralpride1) October 22, 2020

30 years ago today, Justin Fashanu became the first professional footballer to come out as gay. He remains the only male professional to do so while playing in the top tiers. Matt Morton, who plays for Thetford Town and came out in June, has spoken about his experience. — BBC Sport (@BBCSport) October 22, 2020

Traduzione: gayburg