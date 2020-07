di Ilaria Floris

“Tutti sono stufi di quello che sta succedendo negli Usa, e di come si sta affrontando la questione Covid. Ad un certo punto, io ho smesso di leggere i giornali perché non ne potevo più di quelle notizie. Ma bisogna anche dire che l’America è un paese enorme, e ci sono dei buoni leader locali: ad esempio Cuomo ha fatto un buon lavoro a New York e ha dimostrato una grande leadership, un po’ come ha fatto Conte in Italia”. A dirlo è Matt Dillon che, ospite come presidente onorario della terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, ha fatto un’analisi di come il suo paese stia affrontando la pandemia.

Fonte