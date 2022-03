Dopo una carriera passata a stare davanti la macchina da presa, Bradley Cooper nel 2018 ha debuttato nel ruolo di regista con il film girato con Lady Gaga, A Star is Born. L’artista c’ha preso gusto, perché ha firmato la sceneggiatura (e presto dirigerà) ‘Maestro‘, un film dedicato alla vita e alla carriera di Leonard Bernstein. Le riprese del biopic inizieranno a maggio e molto probabilmente ci sarà anche Matt Bomer, nel ruolo dell’amante del compositore e direttore d’orchestra.

A svelare la presenza quasi certa di Matt Bomer è stato il portale Variety: “Diverse fonti ci hanno confermato il casting fatto dall’attore, che quasi sicuramente sarà a fianco di Cooper. Bradley interpreta il compositore di “West Side Story”, mentre Bomer sarà un clarinettista con il quale Bernstein ha avuto una relazione“.

“Tutto quello che volevo era essere un direttore d’orchestra, questo sin da quando ero un bambino. Ne ero ossessionato, quando avevo 8 anni ho chiesto una bacchetta a Babbo Natale. Ascoltare la musica, innamorarmene ed essere in grado di conoscere davvero ogni singola nota di tutti gli spartiti, come ‘Opus 35’ di Tchaikovsky in re maggiore, il concerto per violino. Per questo non mi sarà complicato immedesimarmi. Ho passato centinaia di ore ad esercitarmi.

Steven Spielberg era a conoscenza di questa ossessione. Mi ha detto ‘C’è questo progetto intitolato Maestro che potrei dirigere, saresti disponibile a leggere lo script e forse interpretare il protagonista?’. E non sapevo nulla di Leonard Bernstein. Ho risposto ‘Sai, ho appena scritto e diretto questo film, ed è quello che voglio realmente fare, sarai il regista di questo progetto?’. E mi ha detto ‘Probabilmente no’.

Ho detto ‘Beh, posso mostrarti A Star Is Born e, se ti piace, potrei compiere delle ricerche su Leonard Bernstein e provare a capire quale potrebbe essere la storia?’. Non me lo dimenticherò mai: è arrivato, si è seduto lì e gli ho mostrato il film. Ed era lì in prima fila, è uno schermo piuttosto enorme. E siamo arrivati alla scena in cui Jackson chiama Ally sul palco, la più grande del film. E proprio mentre lei sta salendo, Spielberg si alza e penso ‘Oh, andrà in bagno proprio ora?’. Ho pensato ‘Ecco, è finita. Se andrà in bagno in questo momento del film…’. Lui si alza, viene verso di me, e io stavo abbassando la testa. Subito dopo percepisco che mi sta guardando e mi dice ‘Dirigerai tu Maestro!’. Si è trattato di un momento fantastico”.