Matrix nell’occhio del ciclone. Mercoledì 11 novembre, in Germania è stata organizzata una festa dai produttori Lilly e Lana Wachowski per celebrare la fine delle riprese di ‘Matrix 4’, in compagnia dell’attore Keanu Reeves. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild’, sono state invitate circa 200 persone mentre le restrizioni sanitarie anti-Covid a Berlino e nel Land di Brandeburgo, dove si è svolta la serata, limitano questo genere di eventi a 50 persone. Ma per aggirare il divieto, secondo le fonti del quotidiano tedesco, gli ospiti sono stati incoraggiati a presentarsi come comparse.

