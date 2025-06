Matrioska Music Festival: Magia Lirica a Belvedere Marittimo

Il Matrioska Music Festival-Borgo Spettacolo di Belvedere Marittimo continua a richiamare l’attenzione del pubblico. Giovedì 26 Giugno, l’evento si concentrerà sulla musica lirica, con un programma che include arie e duetti d’amore, a partire dalle 21:00 in Piazza Palmento.

Sul palco si esibiranno il soprano Rosa Antonuccio, il tenore Fedele Forestiero e il pianista Antonio Puntillo. Fedele Forestiero, giovane tenore, ha iniziato gli studi a Cosenza e ha continuato a Parma, lavorando in vari teatri italiani come solista e corista. Antonio Puntillo, pianista ufficiale presso l’Academie de danse Princesse Grace di Montecarlo, ha una lunga carriera come concertista e didatta, iniziando a suonare l’opera lirica fin da giovane.

Rosa Antonuccio ha iniziato a cantare all’età di due anni, ma ha intrapreso gli studi di canto lirico a 24 anni dopo aver lavorato in ambiti pop e rock. È attiva come corista e solista in produzioni teatrali sia in Italia che all’estero.

Il trio proporrà un repertorio romantico, eseguendo arie e duetti dei grandi compositori italiani come Donizetti, Verdi e Puccini. Non mancheranno anche omaggi a compositori di operette e alla canzone napoletana. La location di Piazza Palmento offrirà un’atmosfera suggestiva, arricchita dalle interpretazioni emozionanti dei cantanti che si esibiranno in uno stile vocale tipicamente lirico.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.pillamaro.it