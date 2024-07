Matrimonio Simona Ventura, sapete quanto costano gli abiti da sposa sfoggiati dalla conduttrice nel suo giorno più bello? Vi sveliamo la cifra

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno finalmente detto “sì” poco più di una settimana fa, coronando il loro sogno d’amore dopo anni di fidanzamento. La proposta di nozze spettacolare in diretta TV a Ballando con le Stelle. Il loro matrimonio, orchestrato con maestria da Enzo Miccio, si è tenuto al Gran Hotel di Rimini.

quanto costano i vestiti indossati da Simona ventura a suo matrimonio?

Per il loro gran giorno, Ventura e Terzi hanno scelto il celebre wedding planner che ha curato ogni aspetto della cerimonia. Dall’allestimento della lussuosa location ai raffinati welcome kit regalati agli ospiti, ogni particolare è stato pensato per rendere unico il lungo ricevimento.

Simona Ventura ha sorpreso tutti con le sue scelte di abiti da sposa, abbandonando i classici modelli principeschi per sfoggiare look moderni e innovativi. Fin da un party pre-nozze a Milano, la conduttrice ha dato un assaggio dei suoi look bridal firmati Atelier Emé. Niente tulle, bustier scintillanti o mini dress, ma un elegante tailleur bianco in pizzo macramè con giacca monopetto e pantaloni decorati con disegni floreali in trasparenza, realizzati artigianalmente. Il blazer di questo outfit è disponibile sul sito del brand a 690 euro, con possibilità di personalizzazione.

Il giorno del matrimonio, Simona ha mantenuto il bianco tradizionale, ma con un tocco di originalità. Per raggiungere Giovanni Terzi all’altare, ha indossato un bustier con scollo tondo e maniche trasparenti abbinato a pantaloni a sigaretta in crepe stretch, con una piega centrale stirata e una coda lunga 120 cm che ha creato un effetto strascico mozzafiato. Questo look anti-convenzionale è disponibile sul sito di Atelier Emé al prezzo di 690 euro, personalizzabile a piacimento.

La festa nuziale è stata un evento memorabile, con Simona che ha sfoggiato un altro look spettacolare, questa volta con una mantellina. Questo vestito, atteso con impazienza, non è ancora disponibile sul sito ufficiale del marchio leader nel settore bridal.

II matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è stato un mix perfetto di amore, eleganza e modernità. Gli abiti indossati dalla showgirl rappresentano il suo modo di camminare nel mondo: ironia e determinazione.

Lo stesso atelier di moda vanta tra i suoi clienti un’altra vip italiana: per realizzare il suo abito da sposa da sogno Diletta Leotta si è affidata al gusto e alla competenza di Emè.