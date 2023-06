Matrimonio per due ex naufraghi de L’Isola dei Famosi: “Ci sposiamo! Location e testimone”

Subito dopo aver abbandonato L’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e hanno annunciato che si sarebbero sposati. Non solo il matrimonio, il giornalista ha anche rivelato a Carmelita che avrebbe voluto adottare Melissa, la figlia del compagno. Adesso al settimanale Mio Alessandro ha confermato che quest’estate sposerà Simone. La location dell’evento? USA o Spagna e la testimone di nozze potrebbe essere l’ex moglie di Cecchi Paone.

“Quindi sì all’unione civile, ma noi due non rinunciamo a sposarci. Quando ci sposiamo? Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York. Mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna. E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze. Se voglio adottare Melissa? Anche per questo ci sposeremo all’estero”.