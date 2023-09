Matrimonio per Alfonso Signorini? Le parole sul suo fidanzato

Nel 2021 Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta del suo compagno, Paolo. I due stanno insieme da quasi 20 anni e in futuro potrebbero sposarsi. Oggi infatti a Verissimo il conduttore ha parlato di un possibile matrimonio.

“Il mio compagno si chiama Paolo, stiamo insieme da quasi 19 anni e c’è molto rispetto. In una relazione prima di tutto per me viene il rispetto. – ha dichiarato Alfonso nel 2021 – Abbiamo due vite diverse e parallele, lavori diversi, la nostra indipendenza e questo è molto importante. Poi però abbiamo la voglia e il desiderio di ritrovarci e passare del tempo insieme. Perché l’importante non è la quantità di tempo che si passa uniti, ma la qualità. Anche se abbiamo due caratteri molto diversi ci vogliamo molto bene, io ci sono per lui e lui c’è per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme. A volte io e Paolo litighiamo in modo furibondo e non ci sentiamo, ma ricordo sempre un gesto che ha fatto mia mamma”.

Un anno fa però Alfonso e Paolo lasciati: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene“.

Matrimonio in vista per Alfonso Signorini?

Oggi a Verissimo Alfonso Signorini ha svelato di essere tornato insieme a Paolo: “Sì io sono un timido come Cesara. Racconto le storie d’amore altrui, ma non parlo molto del mio provato. Posso dirti però che c’è stato un ritorno importante. Il direttore di Chi ha pubblicato la mia foto a Cortina. Sono stato beccato dai paparazzi. Ci hanno beccato con Paolo, che è il mio storico compagno. Quindi lo conosci e lo so che approvi. Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornato felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere. Un matrimonio? Non dico nulla. Diciamo che sono 20 anni di storia. Se ci sposeremo voi due sarete invitate“.