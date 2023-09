Matrimonio Francesca Ferragni, sorella di Chiara sposa in un castello

La sorella dell’influencer ha detto sì in Val Trebbia

Francesca Ferragni si è sposata. La sorella dell’influencer Chiara Ferragni è convolata oggi a nozze con lo storico fidanzato – nonché papà di suo figlio – Riccardo Nicolini. Il matrimonio vip è stato celebrato nel Castello di Rivalta, in Val Trebbia. Centinaia e centinaia gli auguri alla giovane coppia nei commenti alle foto pubblicate su Instagram dall’account ufficiale della sposa, ritratta nello splendido abito bianco con lunghissimo strascico e insieme al neo sposo, il loro bimbo e il cane di famiglia. Immancabili, ovviamente, gli auguri e i post delle due sorelle Chiara e Valentina, damigelle della sposa in azzurro, che hanno documentato suoi social le varie tappe della giornata, dalla preparazione al trucco e parrucco, dallo spuntino prima dell’evento fino alla partecipazione dei piccoli di casa Ferragni al matrimonio come pagetti.