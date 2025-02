Matrimonio di Me contro Te: Luì e Sofì Annunciano la Data

Luì e Sofì, i noti youtuber della coppia Me Contro Te, hanno finalmente annunciato la data del loro matrimonio in un video su Instagram. Le attesissime nozze si svolgeranno a settembre 2025, dopo anni di attesa e speculazioni da parte dei fan. La notizia ha scatenato il entusiasmo tra i loro seguaci, desiderosi di vedere questo evento eccezionale promesso dalla coppia come uno spettacolo memorabile.

La coppia aveva già ricevuto proposte di matrimonio tre anni fa, ma avevano spiegato che organizzare le nozze era complicato a causa dei loro impegni lavorativi costanti tra film, eventi e registrazioni. In un video, Sofì aveva sottolineato: “Il nostro matrimonio deve essere molto bello, deve essere uno show”. Ora, con la data ufficiale, Luì e Sofì si stanno preparando per i dettagli della cerimonia.

Non sono mancate le polemiche riguardo alla loro relazione, con alcune voci che suggerivano fosse una strategia di marketing. Luì ha affrontato queste speculazioni chiarendo nel loro podcast che non è mai stato gay, come alcuni avevano insinuato.

Prima del matrimonio, i due saranno protagonisti di un tour in tutta Italia, offrendo ai loro piccoli fan l’opportunità di incontrarli. Il tour avrà luogo tra marzo e maggio 2025, toccando varie città tra cui Milano, Roma e Napoli. Questo evento si preannuncia come un’importante tappa prima delle nozze, rendendo il 2025 un anno memorabile per i fan dei Me Contro Te, che stanno già sognando il grande giorno in cui Luì e Sofì diventeranno marito e moglie.