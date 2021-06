I matrimoni, in Puglia, ripartono alla grande. Quello che succederà in estate lascia ben sperare per la ripresa del settore, costretto a un lungo fermo a causa della pandemia di Covid-19. Si ricomincia, quindi, e con il lusso: a luglio si sposerà in Puglia una coppia di parenti stretti di Bernard Arnault. Lui è un imprenditore francese, proprietario del gruppo di lusso Lvmh (che possiede fra gli altri Dior, Louis Vuitton, Moet&Chandon) e secondo le più recenti classifiche di Forbes l’uomo più ricco al mondo, anche di più di Jeff Bezos ed Elon Musk.

Ha già lasciato la sua impronta in Puglia, dato che ha acquisito, tramite la sua azienda londinese Belmond, Masseria Le Taverne di Ostuni, un tempo proprietà del fratello dell’oncologo Umberto Veronesi, che diventerà un resort di altissima qualità.

La notizia però, adesso, è quel matrimonio di suoi familiari, che avrà come epicentro la città di Oria, in provincia di Brindisi. Niente Valle d’Itria, stavolta, scenario che negli ultimi anni – prima dell’arrivo del Coronavirus – sembrava il prediletto dagli stranieri che pronunciavano il fatidico “sì” in Puglia. Si sceglie Oria, invece, che i fasti li ricorda bene: qui nel 1225 Federico II di Svevia celebrò l’unione con la sfortunata Jolanda di Brienne, e l’intera cittadina ospitò festeggiamenti dal sapore esotico, come riportarono le cronache dell’epoca. Non ci si discosterà molto, quest’estate.

Perché il centro degli eventi sarà masseria Palombara, resort e spa nati con il recupero di un’antica struttura, ma poi gli sposi e gli invitati faranno festa pure in città, coinvolgendo la comunità dei residenti. “Vogliamo spingere sulla rinascita dei borghi, quelli veri – dice Nancy Dell’Olio, esperta senior per le attività relazionali della Regione Puglia – I borghi sono i nostri teatri all’aperto, bisogna ripartire da lì”. Il matrimonio targato Arnault sarà quindi il primo capitolo della nuova fase del wedding in Puglia, dopo la brusca interruzione causata dalla pandemia – nel 2020 il settore ha calcolato perdite fino al 90 per cento – che riprende il discorso interrotto dopo le tante nozze milionarie che si sono celebrate sul territorio, dai pionieri Justin Timberlake e Jessica Biel fino alle ultime ereditiere Agarwal e Sutton.

E se nel frattempo il premier britannico Boris Johnson si è sposato in gran segreto con Carrie Symonds, nulla toglie che anche loro sceglieranno la Puglia per la festa, prevista per la fine di luglio 2022. La coppia potrebbe già venirci in vacanza, e poi chissà. “Potrebbe essere il matrimonio di punta dell’anno prossimo”, aggiunge Dell’Olio. Intanto per il 2021 la Puglia ce l’ha già, il matrimonio dell’anno.