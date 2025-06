Matrimonio di Jeff Bezos: Feste e Vip a Venezia!

A Venezia si stanno preparando festeggiamenti straordinari per il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e la sua compagna Lauren Sanchez. Gli eventi si svolgeranno in diverse location della città e sono previsti rigidi protocolli di sicurezza, in risposta anche a precedenti proteste contro l’organizzazione di queste sfarzose nozze.

I festeggiamenti sono iniziati oggi, 25 giugno 2025, e proseguiranno per cinque giorni, con il primo grande evento che ha avuto luogo su uno yacht di lusso. Tra bolle di sapone e gonfiabili colorati, si è tenuto un party a tema schiuma, inaugurando così le celebrazioni.

Tra gli ospiti già arrivati a Venezia ci sono diverse personalità di spicco, molte delle quali sono giunte a bordo di yacht e jet privati. La lista degli invitati comprende miliardari e celebrità da tutto il mondo; tra i presenti ci sono già Shahid Khan, Bill Miller e Ivanka Trump, accompagnata da familiari. Gli ospiti scelgono di alloggiare in alcuni degli hotel più esclusivi della città.

In attesa delle nozze, la stilista Diane von Fürstenberg conferma la sua presenza all’evento, e si ipotizza che alcuni degli abiti indossati da Lauren Sanchez possano essere firmati da lei. Altre star attese includono Oprah Winfrey, Eva Longoria, Lady Gaga e Leonardo DiCaprio, mentre Matteo Bocelli potrebbe esibirsi durante la cerimonia.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzetta.it