Matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria: Tutti i dettagli!

Lo scorso marzo, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno annunciato su Instagram il loro imminente matrimonio, giunto finalmente a compimento, ma non senza polemiche. La coppia, che si è conosciuta nel dicembre 2021 durante il Grande Fratello Vip, ha mantenuto una relazione solida e continua fino ad arrivare all’altare.

Il matrimonio si è svolto nella Costiera Sorrentina, circondati da parenti, amici e compagni del reality. Tra i non invitati figurano le sorelle Selassié: secondo quanto rivelato da Parpiglia, l’assenza sarebbe stata voluta per evitare un’incontro con Manuel Bortuzzo, mentre Jessica Selassié, pur avendo ricevuto l’invito, non si è presentata.

Gianmaria ha chiarito che nessuno può decidere per lui, affermando la sua libertà di scelta e sottolineando l’importanza della presenza di Manuel, considerato un fratello. Ha precisato che desiderano che il loro giorno speciale si concentri esclusivamente su di loro, senza influenze esterne. Tra i presenti al matrimonio vi erano Manuel Bortuzzo con il padre, Giulia Cavaglia e l’ex gieffina Antonella Fiordelisi, amica degli sposi.

