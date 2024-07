Matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Belen in lacrime, i video

Dopo sette anni insieme, oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. I due ex gieffini hanno detto di sì nel parco della villa medicea La Ferdinanda, a Carmignano in provincia di Prato. All’evento circa duecento invitati e molti personaggi conosciuti, come Belen, che ha anche fatto da damigella d’onore alla sorella e poi anche Jeremias che invece era il testimone. Un matrimonio blindatissimo, per adesso gli unici video professionali sono stati pubblicati dalle pagine Instagram di Chi Magazine e Verissimo.

“Sono passati sette anni e son stati belli e intensi, ricchi di emozioni. In questi anni noi due siamo cresciuti insieme. – ha dichiarato Cecilia a Verissimo – Eravamo due ragazzini e ci siamo accompagnati in questo bel viaggio. Ci siamo conosciuti in tutti gli aspetti e adesso siamo sicuri di fare questo grande passo. Siamo arrivati al bivio e io ho detto ‘sì lo voglio sposare’. Abbiamo trovato l’una nell’altro il nostro rifugio. Penso che le nostre strade erano destinare ad incrociarsi.

La proposta di matrimonio? Non mi aspettavo nulla, è stato molto bravo devo dire. Ho trovato la persona che ho sempre sognato. La data delle nozze? Ci sposeremo il 30 giugno, che è una domenica. Una cosa che non avrei mai pensato, quella di sposarmi di domenica. Ma era l’unica data disponibile e quindi va bene così. Saranno tre giorni di festeggiamenti. Il giorno prima sarà con le nostre famiglie soltanto, per condividere questa gioia con i parenti. Il giorno dopo ci sposeremo con tutti i nostri amici. Quanti invitati? Circa 200. Alcuni nemmeno li conosco bene, mi dovrò presentare. Se abbiamo discusso per gli invitati? Su qualcuno. Se fosse stata solo la mia festa saremmo stati in 20. Belen sarà la nostra damigella d’onore, la più importante. Mi dovrà accompagnare in questo bel momento”.