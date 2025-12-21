Matrimonio dei Me Contro Te Italia

Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti come Me Contro Te, si sono sposati a Las Vegas e hanno condiviso la cerimonia sul loro canale YouTube. Tuttavia, i due youtuber hanno precisato che non si tratta di un vero e proprio matrimonio, poiché il matrimonio ufficiale sarà celebrato il 5 settembre 2026. L’evento sarà un “Wedding Show” che si terrà all’Arena Milano e sarà possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ticketone.

Il Wedding Show sarà un grande spettacolo di musica, coreografie ed effetti speciali, aperto a tutti, famiglie, bambini e ragazzi che sono cresciuti seguendo il mondo dei Me Contro Te. L’evento sarà un’esperienza unica e coinvolgente, in cui il pubblico sarà parte integrante della celebrazione.

Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno deciso di sposarsi su un palco, davanti ai loro fan, per condividere questo momento speciale con tutte le persone che li hanno accompagnati nel loro viaggio. Hanno scelto di trasformare il loro matrimonio in uno show, non solo una celebrazione, ma un momento da vivere insieme.

Per partecipare all’evento, è possibile prenotare i biglietti sulla piattaforma Ticketone, scegliendo il proprio posto e ottenendo eventuali upgrade, come il Meet & Greet con i due youtuber. I prezzi varianno da 48 euro per i posti basic a 203 euro per i posti migliori, con la possibilità di aggiungere l’upgrade per il Meet & Greet al prezzo di 250 euro a bambino. Sono previsti sconti per la seconda persona in su al M&G e regolamenti specifici per l’ingresso e la partecipazione all’evento.