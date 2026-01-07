Matrimonio da sogno a Palm Beach per Venus Williams

Il fotografo David Bastianoni, di Castelfiorentino, è stato scelto per immortalare le nozze tra la campionessa di tennis Venus Williams e l’attore ed ex modello Andrea Preti. Bastianoni, che ha vinto per quattro anni il premio di miglior fotografo di matrimoni, è stato contattato da un’importante agenzia americana mentre si trovava a Ibiza.

Non gli è stato detto subito chi fossero gli sposi, ma ha accettato l’incarico e solo dopo ha scoperto i nomi dei futuri coniugi. Bastianoni ha ammesso di essere rimasto sorpreso e di aver avuto un brivido quando ha scoperto i nomi degli sposi, ma ha anche detto di essere stato molto felice e di aver firmato il contratto dopo una serie di call per capire se poteva soddisfare le loro richieste.

La cerimonia di nozze è durata quasi una settimana e si è svolta a Palm Beach, in Florida. Bastianoni ha lavorato con il suo team di quattro persone per documentare la cerimonia e gli eventi collaterali, come il bridal shower e la cena intima dello sposo. Ha descritto gli sposi come eccezionali e ha sottolineato la competitività della sorella di Venus, Serena.

La cerimonia intima in Comune è stata definita “surreale” e la foto più bella scattata è stata un ritratto in bianco e nero degli sposi con la spiaggia e il mare sullo sfondo. Bastianoni ha anche raccontato di alcuni imprevisti, come i ritardi e la pioggia durante la cerimonia, ma ha detto che alla fine tutto è stato perfetto.

L’esperienza gli ha lasciato molta soddisfazione e ha sottolineato la semplicità e l’ironia di Venus. Il prossimo impegno di Bastianoni sarà a Hong Kong per il primo matrimonio dell’anno.