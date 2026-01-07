5.2 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Gossip

Matrimonio da sogno a Palm Beach per Venus Williams

Da stranotizie
Matrimonio da sogno a Palm Beach per Venus Williams

Il fotografo David Bastianoni, di Castelfiorentino, è stato scelto per immortalare le nozze tra la campionessa di tennis Venus Williams e l’attore ed ex modello Andrea Preti. Bastianoni, che ha vinto per quattro anni il premio di miglior fotografo di matrimoni, è stato contattato da un’importante agenzia americana mentre si trovava a Ibiza.

Non gli è stato detto subito chi fossero gli sposi, ma ha accettato l’incarico e solo dopo ha scoperto i nomi dei futuri coniugi. Bastianoni ha ammesso di essere rimasto sorpreso e di aver avuto un brivido quando ha scoperto i nomi degli sposi, ma ha anche detto di essere stato molto felice e di aver firmato il contratto dopo una serie di call per capire se poteva soddisfare le loro richieste.

La cerimonia di nozze è durata quasi una settimana e si è svolta a Palm Beach, in Florida. Bastianoni ha lavorato con il suo team di quattro persone per documentare la cerimonia e gli eventi collaterali, come il bridal shower e la cena intima dello sposo. Ha descritto gli sposi come eccezionali e ha sottolineato la competitività della sorella di Venus, Serena.

La cerimonia intima in Comune è stata definita “surreale” e la foto più bella scattata è stata un ritratto in bianco e nero degli sposi con la spiaggia e il mare sullo sfondo. Bastianoni ha anche raccontato di alcuni imprevisti, come i ritardi e la pioggia durante la cerimonia, ma ha detto che alla fine tutto è stato perfetto.

L’esperienza gli ha lasciato molta soddisfazione e ha sottolineato la semplicità e l’ironia di Venus. Il prossimo impegno di Bastianoni sarà a Hong Kong per il primo matrimonio dell’anno.

Articolo precedente
Nevicata a Firenze
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.