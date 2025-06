Matrimonio da favola: Bezos e Sanchez celebrano a Venezia!

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez sta attirando l’attenzione dei media e dei fan di tutto il mondo. La cerimonia è iniziata a Venezia, in un ambiente esclusivo, con una sfilata di celebrità.

Lauren Sanchez ha indossato un elegante vestito di Schiaparelli, caratterizzato da un corpetto dorato e decorazioni floreali, mentre Jeff Bezos si è presentato in un abito scuro con camicia bianca. Tra gli ospiti, Ivanka Trump e la sua famiglia, Leonardo Di Caprio con la fidanzata Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, e Rania di Giordania con il principe ereditario Hussein e la sua famiglia.

Il primo festeggiamento si è svolto nel chiostro della chiesa Madonna dell’Orto, protegendo l’evento da sguardi indiscreti. Le acque circostanti sono state chiuse per garantire la sicurezza degli sposi e degli invitati. Gli ospiti hanno mostrato look raffinati, da Kim Kardashian in un vestito stampa animalier a Kendall Jenner con un abito floreale.

Dopo aver raggiunto Venezia in elicottero, la coppia ha lasciato il loro yacht da 500 milioni di dollari e si è sistemata in una suite all’hotel Aman, nota per i suoi affreschi e vista sul Canal Grande. Per la cena inaugurale a Palazzo Brandolini, hanno gustato piatti locali di alta cucina.

In risposta alle polemiche riguardanti il loro matrimonio, Bezos e Sanchez hanno invitato i loro ospiti a contribuire a cause locali, sostenendo vari progetti per salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale di Venezia.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.oggi.it