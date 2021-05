Tutto è successo a Sala Baganza (Parma), dove gli sposi avevano deciso di festeggiare il loro matrimonio.

Individuato il locale, hanno incaricato un wedding planner di organizzare l’evento con oltre 60 invitati e musica dal vivo.

Ma i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore e del Nucleo ispettorato del lavoro di Parma, nell’ambito dei controlli mirati a verificare il rispetto dei protocolli anti-Covid nelle attività di ristorazione, si sono imbattuti nella festa che, in base a quanto previsto dalle norme in vigore, non poteva tenersi né al chiuso né all’aperto.

Per questo motivo i militari hanno interrotto il pranzo e provveduto a chiudere il ristorante per cinque giorni multando la 67enne legale rappresentante dell’attività e gli sposi.

Nei prossimi giorni saranno sanzionati gli ospiti e sono in corso accertamenti per individuare il wedding planner.